15 апреля 2024, 12:37
Карьерный консультант Семенова: неосмотрительные публикации в соцсетях могут негативно повлиять на карьеру
Многие рекрутеры используют информацию в личных профилях для оценки потенциальных сотрудников. Неосмотрительные публикации в соцсетях могут негативно повлиять на карьеру, сообщила карьерный консультант Оксана Семенова в эфире радио Sputnik.
«Рекрутеры используют термин OSINT (Open Source Intelligence) — это метод анализа публично доступной информации без прямого взаимодействия с объектом. Термин связан со спецификой работы спецслужб, пришел из той сферы», — подчеркнула эксперт.
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Семенова отметила, что отпугнуть работодателя могут провокационные фотографии с вечеринок и необдуманные комментарии на спорные темы. Она посоветовала внимательнее следить за своими публикациями в соцсетях.
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