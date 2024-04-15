Общество 15 апреля 2024, 12:37 Карьерный консультант Семенова: неосмотрительные публикации в соцсетях могут негативно повлиять на карьеру

Читать 360tv в

Многие рекрутеры используют информацию в личных профилях для оценки потенциальных сотрудников. Неосмотрительные публикации в соцсетях могут негативно повлиять на карьеру, сообщила карьерный консультант Оксана Семенова в эфире радио Sputnik.

«Рекрутеры используют термин OSINT (Open Source Intelligence) — это метод анализа публично доступной информации без прямого взаимодействия с объектом. Термин связан со спецификой работы спецслужб, пришел из той сферы», — подчеркнула эксперт.

Реклама

Семенова отметила, что отпугнуть работодателя могут провокационные фотографии с вечеринок и необдуманные комментарии на спорные темы. Она посоветовала внимательнее следить за своими публикациями в соцсетях.