Общество 12 июля 2023, 16:39 Карьерный консультант Савченко: стоит искать новую работу в начале весны или осени

Читать 360tv в

Карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко в разговоре с изданием «Газета.Ru» порекомендовала россиянам искать новую работу в начале весны или осени. По ее словам, именно в эти периоды выкладывается больше всего вакансий в Сеть.

Самыми неудачными месяцами для поиска работы специалист назвала декабрь и январь. В декабре, по ее словам, HR-директора закрывают планы, а в январе все медленно возвращаются в рабочие процессы.

Реклама

Период затишья также наступает с начала мая и до середины августа, добавила Савченко