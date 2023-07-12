12 июля 2023, 16:39
Карьерный консультант Савченко: стоит искать новую работу в начале весны или осени
Карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко в разговоре с изданием «Газета.Ru» порекомендовала россиянам искать новую работу в начале весны или осени. По ее словам, именно в эти периоды выкладывается больше всего вакансий в Сеть.
Самыми неудачными месяцами для поиска работы специалист назвала декабрь и январь. В декабре, по ее словам, HR-директора закрывают планы, а в январе все медленно возвращаются в рабочие процессы.
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Период затишья также наступает с начала мая и до середины августа, добавила Савченко
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