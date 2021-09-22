Карьерный консультант рассказал, как сделать резюме привлекательнее для работодателя
Карьерный консультант Наталья Маслова для сайта kp.ru рассказала, как сделать свое резюме более привлекательным для работодателя. Те детали, которые считаются недостатками, можно превратить в достоинства.
Если между разными местами работы был большой перерыв, можно указать, на что было потрачено это время. Подойдут даже маленькие проекты, обучающие курсы и так далее — это покажет, что соискатель не бездельничал, а развивался. То же касается декретного отпуска.
«Укажите в резюме, что во время декрета вы выполняли определенные задачи, например, проходили где-то обучение или действительно выполняли какие-то проекты в удаленном формате», — сказала эксперт.
Если в резюме есть понижение в должности, нужно указать, каких успехов вы добились на новом месте, какие задачи приходилось выполнять.
Частые переходы из одной компании в другую сейчас уже не смущают работодателей, но лучше указать, какие были причины.
«Новые задачи, карьерные перспективы, оптимизация штата или иные другие факторы сразу снимут у кадровика часть вопросов по резюме и оставят впечатление, как о человеке основательном», — пояснила Маслова.