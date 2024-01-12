Общество 12 января 2024, 11:16 Карьерный консультант Присталова: госкомпании могут стать основными работодателями на ближайшие годы

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Руководитель направления карьерного консультирования университета «Синергия» Милена Присталова рассказала о главной тенденции на рынке труда в РФ в 2024 году. Об этом сообщил RuNews24.ru.

По словам эксперта, большую востребованность приобретают профессии, связанные с деятельностью в государственных организациях. Это объясняется стабильностью и постоянством в госсекторе.

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Специалист считает, что в условиях кризиса учреждения бюджетной сферы и госкомпании могут стать основными работодателями на ближайшие годы.