Общество 15 августа 2023, 13:40 Карьерный консультант Мурадян: высокие зарплаты сохранились у сотрудников нефтяной и сырьевой индустрии

Читать 360tv в

Конкурентоспособные зарплаты в России сохранились у сотрудников нефтяной, сырьевой индустрии и IT-отрасли. Об этом сообщил карьерный консультант Гарри Мурадян в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, на сегодняшний день выплаты не конкурентные у менеджеров по продажам, секретарей и работников в сфере строительства из-за высокой инфляции и ослабления курса рубля.

Реклама

Мурадян отметил, что в связи с этим российским работодателям следует заняться развитием своих компаний и подумать, как улучшить свои позиции.