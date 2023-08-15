15 августа 2023, 13:40
Карьерный консультант Мурадян: высокие зарплаты сохранились у сотрудников нефтяной и сырьевой индустрии
Конкурентоспособные зарплаты в России сохранились у сотрудников нефтяной, сырьевой индустрии и IT-отрасли. Об этом сообщил карьерный консультант Гарри Мурадян в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, на сегодняшний день выплаты не конкурентные у менеджеров по продажам, секретарей и работников в сфере строительства из-за высокой инфляции и ослабления курса рубля.
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Мурадян отметил, что в связи с этим российским работодателям следует заняться развитием своих компаний и подумать, как улучшить свои позиции.
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