29 декабря 2022, 14:35
Карьерный консультант Минаева рассказала, как не выгореть при поиске новой работы
Консультант Минаева посоветовала тем, кто ищет работу, подготовиться к отказам
Карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в разговоре с РИА ФАН рассказала, как не выгореть по поиске новой работы.
По ее словам, люди, который находятся в поиске, должны понимать, что произойдет это не быстро.
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«Если вы претендуете на должность линейного руководителя или топ-менеджера, то лучше прицеливаться в цифру от полугода и выше. Когда вы знаете, что поиск не быстрый, вы и финансово можете подстраховаться», — сообщала эксперт.
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Она также посоветовала психологически подготовиться к большому количеству отказов. Как заметила Минаева, отказ не означает то, что вы плохой специалист. Понимая это, вам будет проще подходить к поиску.
Работа
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