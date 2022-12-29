Общество 29 декабря 2022, 14:35 Карьерный консультант Минаева рассказала, как не выгореть при поиске новой работы Консультант Минаева посоветовала тем, кто ищет работу, подготовиться к отказам

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Карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в разговоре с РИА ФАН рассказала, как не выгореть по поиске новой работы.

По ее словам, люди, который находятся в поиске, должны понимать, что произойдет это не быстро.

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«Если вы претендуете на должность линейного руководителя или топ-менеджера, то лучше прицеливаться в цифру от полугода и выше. Когда вы знаете, что поиск не быстрый, вы и финансово можете подстраховаться», — сообщала эксперт.

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Она также посоветовала психологически подготовиться к большому количеству отказов. Как заметила Минаева, отказ не означает то, что вы плохой специалист. Понимая это, вам будет проще подходить к поиску.