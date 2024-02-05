05 февраля 2024, 13:53
Карьерный консультант Дзюба назвала неумение грамотно распределять время одной из причин переработок
Многие сотрудники перерабатывают исключительно по своей вине. Об этом RuNews24.ru рассказала карьерный консультант центра карьеры университета «Синергия» Алина Дзюба.
По ее словам, нередко проблема переработок кроется в том, что сотрудник просто не умеет управлять своим временем. Он не разбивает задачи по приоритетам и пропускает сроки.
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Как правило такие люди еще любят отвлекаться на обсуждение тем, не относящихся к работе. При этом они не только не выполняют свои дела, но и мешают своими коллегам, становясь причиной и их переработок.
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