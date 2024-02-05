Общество 05 февраля 2024, 13:53 Карьерный консультант Дзюба назвала неумение грамотно распределять время одной из причин переработок

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Многие сотрудники перерабатывают исключительно по своей вине. Об этом RuNews24.ru рассказала карьерный консультант центра карьеры университета «Синергия» Алина Дзюба.

По ее словам, нередко проблема переработок кроется в том, что сотрудник просто не умеет управлять своим временем. Он не разбивает задачи по приоритетам и пропускает сроки.

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Как правило такие люди еще любят отвлекаться на обсуждение тем, не относящихся к работе. При этом они не только не выполняют свои дела, но и мешают своими коллегам, становясь причиной и их переработок.

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