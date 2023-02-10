Общество 10 февраля 2023, 13:08 Карьерный эксперт Светлана Семеренко дала советы по успешному прохождению собеседования piqsels

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Прохождение собеседования — это очень важный этап для соискателя. И от произведенного впечатления зависит, получит ли он предложение о работе. Об этом «Известиям» рассказала карьерный эксперт столичной службы занятости Светлана Семеренко.

По ее словам, многие ошибочно думают, что собеседование — это формальность. Но это не так, поэтому крайне важно произвести хорошее впечатление и продумать, как себя представлять.

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«Интервью — это формальность, превыше всего опыт и твердые навыки, а о них можно рассказать в любой ситуации», — распространенное заблуждение. Оно нередко работает против кандидата на собеседовании. Важно выстроить стратегию самопрезентации и тщательно продумать все шаги: от подготовки до получения обратной связи», — рассказала Светлана Семеренко.

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Она подчеркнула, что нужно заранее продумать маршрут и заложить дополнительное время на непредвиденные ситуации. Следует приехать за 15 минут до назначенной встрече. Также рекомендуют узнать как можно больше о компании, куда пригласили соискателя. А также выяснить, с кем будет проходить интервью.