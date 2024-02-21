Общество 21 февраля 2024, 11:21 Карьерный эксперт Семеренко рассказала, что удачное сопроводительное письмо должно содержать мотивационную часть

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Удачное сопроводительное письмо всегда будет содержать мотивационную часть, которая покажет вашу высокую заинтересованность в вакансии. Об этом RT рассказала карьерный эксперт московского центра «‎Профессии будущего» Светлана Семеренко, комментируя правила поиска работы.

«Причем если резюме рекламирует вас, то сопроводительное письмо уже рекламирует ваше резюме», — пояснила эксперт.

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В сопроводительном письме стоит написать, почему вы хотите работать именно в этой компании и какие цели организации откликаются вашим. Также здесь будет уместно рассказать о тех профессиональных компетенциях, которые развиты у вас. Важно при этом озвучивать конкретные цифры и проценты, добавила Семеренко.