Общество 08 февраля 2024, 12:32 Карьерный эксперт Семеренко рассказала, что неаккуратно составленное резюме отпугивает работодателей

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Во время поиска работы люди обычно совершают одни и те же ошибки при составлении резюме. Об этом рассказала RT карьерный эксперт центра «‎Профессии будущего» Светлана Семеренко.

Она отметила, что первое, что отпугивает потенциального работодателя, — это неправильно составленное резюме. Часто оно бывает слишком длинным и небрежным.

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«Размер резюме не должен превышать двух страниц А4. Кроме того, оно должно быть оформлено в едином стиле, размере шрифта и цвете. Не стоит делать неуместных акцентов, отвлекающих внимание. У резюме должна быть четкая структура», — объяснила Светлана Семеренко.

Она добавила, что не последнюю роль играет и фотография. Она должна быть в деловом стиле и располагать к себе. Селфи или снимок из бара вряд ли заинтересуют работодателя. Наконец, не стоит писать одни и те же обязанности на всех местах своей работы, а также упоминать образование, не имеющее отношения к вакансии.

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