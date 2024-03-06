Общество 06 марта 2024, 12:06 Карьерный эксперт Семеренко посоветовала молодым мамам тщательнее продумывать самопрезентацию перед собеседованием

Читать 360tv в

Молодым мамам бывает сложно найти работу из-за неуверенности в себе и неверной самопрезентации на собеседовании. Об этом «Москве 24» рассказала карьерный эксперт московского центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

Она объяснила, что стоит делать акцент на свои сильные стороны. В частности, на умение делегировать задачи, нести ответственность, а также грамотно распределять свое время. Кроме того, молодые мамы — прекрасные аналитики. Им приходится контролировать семейные расходы и принимать решение о необходимости новых покупок для ребенка.

Реклама

Кроме того, не стоит забывать и о своих прошлых достижениях и опыте. Стоит рассказать, чем женщина занималась до декрета.

«Если есть понимание, что не хватает профессиональных компетенций, то сделать акцент на гибкие навыки. Например, рассказать, как ушли от сложного разговора и благодаря дипломатичному подходу заключили договор с партнером на выгодных условиях для компании», — посоветовала эксперт.

Авторы: