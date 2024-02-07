07 февраля 2024, 18:09
Карьерный эксперт Медведев: ведение чек-листа поможет идеально распланировать день
Ведение чек-листа облегчит рабочий процесс и позволит идеально распланировать весь день. Об этом сообщил начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Никита Медведев в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, в чек-листе стоит прописать весь список дел, которые нужно выполнить в течение дня. В первую очередь необходимо выделить самые трудные задачи. Затем важно понять, сколько незапланированных задач в среднем приходит в день и в какое время.
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«Благодаря такой методике можно понять, какое максимальное число дел может быть выполнено не в ущерб ресурсам организма», — отметил Медведев.
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