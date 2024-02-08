Общество 08 февраля 2024, 18:57 Карьерный эксперт Клименко: в резюме стоит указывать любую занятость, которая была у работника

Читать 360tv в

При составлении резюме соискателям необходимо указывать любую занятость, которая была раньше, в том числе и работу на фрилансе. Об этом сообщила эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Клименко в беседе с РИАМО.

По ее словам, также претенденту стоит выделить в документе полезные навыки и достижения, которые пригодятся в новой сфере. Кроме того, в резюме важно указать наличие дополнительного образования, в том числе курсы или семинары, сообщил «Петербургский дневник».

Реклама

Успешным будет то резюме, в котором отражены компетенции и аргументы, мотивирующие соискателя занять выбранную вакансию, отметила Клименко