Общество 08 февраля 2024, 18:51 Карьерный эксперт Клименко: сопроводительное письмо необходимо прикрепить к резюме при смене сферы деятельности

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Сопроводительное письмо поможет объяснить работодателю решение о смене сферы деятельности. Его необходимо прикрепить к резюме, сообщила эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Клименко в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в письме соискателю следует указать, какую пользу он может принести компании и почему заинтересован новой отраслью. При этом отсутствии некоторых технических навыков у претендента не должно стать проблемой, сообщил «Петербургский дневник».

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«При смене отрасли соискатель может столкнуться с отказами. Однако нельзя терять мотивацию и нужно продолжать улучшать свои навыки и знания», — напомнила Клименко.