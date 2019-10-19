Карьера в госуправлении. Как стать участником конкурса «Лидеры России»

Как получить грант на миллион рублей и реальную возможность сделать карьеру в госуправлении? Стать участником конкурса «Лидеры России». Как это сделать — в материале «360».

Победители конкурса управленцев получают образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Их наставники — известные руководители из бизнеса и государственного управления. Они познакомятся с самыми успешными российскими управленцами. Конкурсанты пройдут комплексную оценку своих лидерских и профессиональных компетенций и получат возможность стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва России.

От топ-менеджеров до министров. Названы наставники конкурса «Лидеры России — 2020» Подробнее

Участие в конкурсе бесплатное. Главная цель — найти руководителей нового поколения, которые будут определять будущее нашей страны.

Гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, получат 300 суперфиналистов конкурса. В течение одного года победителей будут лично консультировать наставники — топ-менеджеры крупнейших компаний и выдающиеся государственные деятели.

Кто требуется?

Ищут руководителей для научной отрасли, а также для отраслей здравоохранения, финансов и технологий. Но для участия в конкурсе сфера, в которой работает кандидат, не имеет никакого значения.

Для участия достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства: для участников до 35 лет — два года управленческого опыта, старше 35 лет — не менее пяти лет управленческого опыта.

Источник фото: официальный сайт конкурса «Лидеры России»

Желающие испытать свои силы должны до 23:59 27 октября 2019 года зарегистрироваться на официальном сайте конкурса. В специальной анкете нужно описать личный лидерский опыт.

Затем для продолжения участия необходимо загрузить видеоинтервью в созданный Личный кабинет, это необходимо сделать также в срок до 23:59 27 октября по местному времени (время региона, от которого кандидаты регистрируются на конкурс). Для иностранных граждан срок завершения записи видеоинтервью рассчитывается по московскому времени.

Лидер должен быть стратегом

Дистанционный отбор проводится в октябре–декабре 2019 года. Участники в онлайн-режиме проходят тестирование, которое позволит им продемонстрировать интеллектуальные способности и управленческий потенциал. После обработки решений отчеты с персональными рекомендациями по результатам теста отправят всем кандидатам.

Начался прием заявок на конкурс «Лидеры России — 2020» Подробнее

Полуфиналы конкурса «Лидеры России» состоятся в январе–марте 2020 года. Сотни сильнейших управленцев соберутся в восьми федеральных округах, чтобы на конференции познакомиться с мировыми трендами управления, решить бизнес-кейсы и неформально пообщаться с ключевыми лидерами своего федерального округа.

На этом этапе эксперты будут оценивать компетенции кандидатов и дадут им рекомендации по дальнейшему развитию.

Потенциальным победителям необходимо будет проявить свои навыки лидерства, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, навыки коммуникации и влияния, способность внедрять изменения, показать свою инновационность и социальную ответственность.

Деловые игры

Суперфинал конкурса управленцев пройдет в марте–апреле 2020 года. На финальный этап пригласят 300 самых перспективных участников со всей России. Им предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые помогут выявить сотню лучших участников.

При этом все участники усилят лидерские навыки, получат оценку от коллег по команде и комплексную обратную связь от наставников проекта.

Ознакомиться с информацией о всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» можно на официальном сайте.