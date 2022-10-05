Мужчины из карельского села сбежали от мобилизации в лес за клюквой — СМИ | 360°

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Мужчины из карельского села сбежали от мобилизации в лес за клюквой — СМИ

Baza: мобилизация в селе Шелтозеро сорвалась из-за ухода мужчин в лес за клюквой

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В селе Шелтозерово в Карелии не смогли мобилизовать мужчин, поскольку они отправились в леса за клюквой, сообщил Telegram-канал Baza. В военкоматы никто не пришел.

Повестки в селе начали раздавать в конце сентября, после объявления частичной мобилизации. Для этого проводили подомовой обход, а местная администрация даже звонила призывникам и писала им в соцсетях. Но все оказалось безрезультатно. Местные власти формально связали произошедшее с сезоном сбора клюквы — именно в этот период у местных жителей принято уходить в заброшенные деревни и лесные охотничьи домики за ягодой.

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По данным карельских активистов, в леса также ушли некоторые призывники из села Рабрека — там мобилизовали лишь несколько человек. В обоих поселениях живет коренной финно-угорский народ — вепсы.

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Несмотря на сложности, Карелия выполнила задание по частичной мобилизации в полном объеме. Об этом отчитался глава Республики Артур Парфенчиков. Он поблагодарил всех, кто «проявил мужество и отправился к месту службы», и добавил, что заявления от добровольцев продолжают поступать постоянно, «и их немало».

Частичная мобилизация в РФ

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