    30 января 2020, 05:18

    Карельский чиновник пообещал «набить морду» местному депутату

    Кирилл Фролов

    Замглавы Олонецкого района Карелии Юрий Минин пригрозил «набить морду» депутату горсовета, члену «Справедливой России» Игорю Некину за комментарии во «ВКонтакте». Об этом сообщил глава карельского отделения партии Ройне Изюмов.
    Карельский чиновник пообещал «набить морду» местному депутату

    По его словам, 28 января Минин, отвечающий в районе за ЖКХ, выступил с докладом на заседании горсовета Олонца. А после пообещал, что «набьет морду» Некину за комментарии о себе в паблике, который администрирует депутат.

    Некин подал на чиновника заявление в полицию. В разговоре с РБК депутат уточнил, что обсудил ситуацию с Мининым, и тот «признал, что был не прав». Заявление из полиции депутат забирать не намерен.

    Карельский чиновник пообещал «набить морду» местному депутату | Изображение 1
    Игорь Некин / «ВКонтакте»

    Глава республиканского отделения «Справедливой России» уточнил, что Игорь Некин выступает свидетелем по делу о высказывании главы Олонецкого района Сергея Прокопьева. Осенью 2019 года чиновник при обсуждении проблем с канализацией заявил, что если «пристрелить человека четыре» из числа недовольных, то остальные успокоятся.

    Депутат администрирует местный паблик «ВКонтакте», в котором освещается ход дела. В группе и ругали Минина, отвечающего в районе за ЖКХ.

    Сам Минин рассказал изданию «Петрозаводск говорит», что обещал побить Некина из-за того, что в комментариях задели его честь и профессиональную гордость.

    «Было сказано, что если еще мою фамилию будут в неприглядном виде полоскать в комментариях, которые он обязан контролировать, то я спущусь с трибуны и набью ему лицо, невзирая на разные весовые категории», — заявил чиновник.