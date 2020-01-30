Карельский чиновник пообещал «набить морду» местному депутату

По его словам, 28 января Минин, отвечающий в районе за ЖКХ, выступил с докладом на заседании горсовета Олонца. А после пообещал, что «набьет морду» Некину за комментарии о себе в паблике, который администрирует депутат.

Некин подал на чиновника заявление в полицию. В разговоре с РБК депутат уточнил, что обсудил ситуацию с Мининым, и тот «признал, что был не прав». Заявление из полиции депутат забирать не намерен.

Игорь Некин / «ВКонтакте»

Глава республиканского отделения «Справедливой России» уточнил, что Игорь Некин выступает свидетелем по делу о высказывании главы Олонецкого района Сергея Прокопьева. Осенью 2019 года чиновник при обсуждении проблем с канализацией заявил, что если «пристрелить человека четыре» из числа недовольных, то остальные успокоятся.

Депутат администрирует местный паблик «ВКонтакте», в котором освещается ход дела. В группе и ругали Минина, отвечающего в районе за ЖКХ.

Сам Минин рассказал изданию «Петрозаводск говорит», что обещал побить Некина из-за того, что в комментариях задели его честь и профессиональную гордость.

«Было сказано, что если еще мою фамилию будут в неприглядном виде полоскать в комментариях, которые он обязан контролировать, то я спущусь с трибуны и набью ему лицо, невзирая на разные весовые категории», — заявил чиновник.