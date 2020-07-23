Карелия вернула часть ограничений из-за коронавируса

Массовые мероприятия по численности ограничили в Карелии. Это касается, в частности, спортивных событий. Новые меры связаны с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, там нет устойчивого снижения заболеваемости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Губернатор возобновил двухнедельный карантин и медицинское наблюдение для тех, кто прибыл в Карелию из-за границы. Режим самоизоляции продолжает действовать для работающих пенсионеров старше 65 лет. Они могут продлить свои электронные электронные больничные с 27 июля по 9 августа. Ранее говорилось, что они смогут выходить на улицу с 26 июля.

Парфенчиков рассказал, что с начала пандемии в Карелии 13 человек умерли от вируса. Последней жертвой инфекции стал 43-летний мужчина. Его первый анализ на COVID-19 был отрицательным.

Всего в регионе подтвердилось 2067 заражений. Только за последние сутки зарегистрировали 28 новых больных. Надо отметить, что с внебольничной пневмонией с начала апреля в больницу попали 951 человек.

По последним данным, в России зарегистрировано еще 5848 пациентов с коронавирусом. Всего в стране были инфицированы 795 038 россиян.