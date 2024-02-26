Общество 26 февраля 2024, 12:48 Кардиолог Видяскин: пожилой возраст и ожирение повышают риск развития тромбоза во время длительных перелетов

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Вероятность возникновения тромбоза во время перелетов резко увеличивается у пожилых людей и людей с ожирением. Об этом изданию NEWS.ru сообщил кардиолог Игорь Видяскин.

В группу риска медик также включил пациентов с варикозным расширением вен, тромбозом глубоких вен и онкологическими заболеваниями.

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Врач добавил, что длительный перелет или переезд в сидячей позе опасен и для совершенно здоровых людей. Находясь в самолете, не стоит употреблять алкоголь, который, обладая мочегонным эффектом, приводит к выведению жидкости из организма и способствует тромбообразованию.