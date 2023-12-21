Общество 21 декабря 2023, 12:44 Кардиолог Вахляев: госсектору здравоохранения в России необходимо допфинансирование

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Врач-кардиолог Антон Вахляев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что государственному сектору здравоохранения в России необходимо допфинансирование.

Медик привел цифры, что за 2022 год Минздрав потратил на здравоохранение примерно 850 миллиардов рублей, в том время как частные медицинские организации заработали 807 миллиардов.

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«Сегодняшняя частная медицина зиждется на том, на чем не дорабатывает государственная», — сказал врач и добавил, что отсюда такой большой спрос на частные клиники, особенно среди москвичей.