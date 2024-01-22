Общество 22 января 2024, 12:10 Кардиолог Шугушев посоветовал снизить уровень стресса ради здоровья сердца

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Кардиолог Заур Шугушев указал на связь между стрессом и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Изменения в образе жизни помогут избежать инфарктов, отметил эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, снизить уровень эмоционального напряжения помогут прогулки, занятия спортом и правильное питание. Кроме того, врач рекомендовал наладить режим сна и отдыха.

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Шугушев добавил, что следует отказаться от вредных привычек. Курение и употребление алкоголя негативно влияют на работу сердца, добавил «ФедералПресс».