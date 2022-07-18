Кардиолог Серебрянский рассказал о причинах инсульта в молодом возрасте

Причинами инсульта в молодом возрасте чаще всего становятся наследственность, сахарный диабет или неправильный образ жизни, передала «Вечерняя Москва». При этом после пережитого в раннем возрасте инсульта человек может полностью восстановиться, рассказал изданию врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Самую большую роль играет наследственность, также спровоцировать инсульт могут нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет. Тем, кто знает, что в роду была гиперхолестеринемия, нужно регулярно проходить обследования, врач может выписать пожизненное лечение. Также инсульт могут спровоцировать неправильный образ жизни и постоянный стресс.

«Я уверен, что ранний инсульт может никак не отразиться на продолжительности жизни человека. Все зависит от типа инсульта и его последствий. Многие из них оперируют, и человек продолжает жить долгие годы обычной жизнью», — отметил врач.