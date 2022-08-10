Кардиолог Серебрянский объяснил, как можно умереть от неразделенной любви

«Синдром разбитого сердца» существует, и человек действительно может умереть от неразделенной любви. Об этом Ura.ru рассказал врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Такой синдром развивается тогда, когда человек находится в состоянии сильного стресса, написало РИА ФАН. Сердечная мышца необратимо поражается и изменяется — тогда человеку могут диагностировать миокардиодистрофию.

«Когда сосуды сердца сжимаются, то возникает спазм, нарушается кровоток и происходит в мышцах сердца кровоизлияние, может произойти смертельный исход. Такие случаи были, и причина смерти была указана — синдром разбитого сердца», — объяснил врач.