30 января 2024, 14:36
Кардиолог Саламатина: закаливание и здоровый сон помогут пережить скачки атмосферного давления
Перепады атмосферного давления могут оказывать негативное влияние на состояние людей со слабым здоровьем. Как защитить организм в такой период, рассказала кардиолог и терапевт Людмила Саламатина в беседе с сайтом «Страсти».
Врач посоветовала обратить внимание на закаливание. Контрастный душ — отличный помощник в улучшении тонуса сосудов, пояснила эксперт.
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По ее словам, во время скачков атмосферного давления также важно высыпаться и не забывать про прием витаминов. А вот от силовых упражнений лучше отказаться, подчеркнула специалист.
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