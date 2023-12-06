Общество 06 декабря 2023, 11:11 Кардиолог Романенко: тяжелые одеяла помогут справиться со стрессом и тревогой

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Кардиолог и терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие одеяла помогут справиться с тревогой и стрессом. Речь идет об утяжеленных постельных принадлежностях, сообщила радиостанция Sputnik.

По словам врача, такой способ показывает высокую эффективность.

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«Это похоже на то, как ребенок чувствует себя в объятиях матери — у него увеличивается выработка антистрессовых гормонов: серотонина, эндорфина. За счет этого меняется показатель сердечно-сосудистой системы, пульс замедляется и человек успокаивается. Одеяло работает примерно так же», — объяснила эксперт.

Романенко предупредила о противопоказаниях. В список вошли клаустрофобия, заболевания органов дыхания, гипертония и проблемы с сердцем. Использовать тяжелое одеяло также не рекомендуется детям до двух лет.