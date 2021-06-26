Кардиолог назвал семь шагов, чтобы предотвратить инфаркт и инсульт

Одним из главных способов предотвратить инфаркт и инсульт является своевременное обследование. Семь этапов диагностики перечислила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

По словам доктора, инфаркт и инсульт являются одной из самых распространенных причин смерти населения на Земле. Опасность этих болезней в том, что они повышают риск инвалидности или внезапной смерти, отметила Кореневич в эфире своего YouTube-канала.

Чтобы предотвратить инфаркт и инсульт необходимо пройти обследования на выявление атеросклероза, сдать анализы и посетить кардиолога. Кореневич добавила, что такой кардиологический чек-ап включает семь простых шагов: ЭКГ в покое, ЭКГ под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени, Холтеровское мониторирование, клинический анализ крови, общий анализ мочи и биохимия.

Врач добавила, что после 40 лет нужно проводить такое обследование регулярно. Особое внимание своему сердцу должны уделять людям с плохой наследственностью.

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