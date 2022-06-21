Кардиолог Конев рассказал, для кого опасны экстремальные аттракционы

Экстремальные аттракционы могут быть опасны для тех, у кого есть проблемы с сосудистой системой и пониженным давлением — это могут быть и молодые люди, чаще девушки. Об этом Ura.ru рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

«Все зависит от состояния сосудистого русла. Если есть нарушения, которые в юные годы часто встречаются у лиц женского пола, у них бывает снижение артериального давления, то все эти ускорения могут привести к объединению кровоснабжения головного мозга. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий», — сказал врач.

Вращение на большой скорости, как на аттракционах, может создать нарушения кровообращения. Это может быть опасно как для молодых, так и для пожилых людей — все зависит только от того, насколько у конкретного человека хорошо функционирует сердечно-сосудистая система.