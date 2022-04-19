Кардиолог Юлия Фокина рассказала, что частое ношение VR-очков может вызвать бессонницу

Частое использование очков виртуальной реальности может привести к проблемам со сном. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина.

«Перевозбуждение от игр или иммерсивного пространства может привести к бессоннице и другим проблемам со сном. Кроме того, если проводить много времени в виртуальной реальности, то можно столкнуться с перенапряжением глазных мышц, усталостью и сухостью глаз», — объяснила врач.

Кроме того, при злоупотреблении VR-очками могут участиться головные боли. Чтобы избежать неприятных последствий, врач рекомендовала снижать яркость изображения на устройстве, чаще моргать, а также обязательно давать глазам отдых каждые 20 минут.