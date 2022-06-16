Кардиолог Хорошев: туго затянутый галстук может стать причиной инсульта

Слишком туго затянутый галстук в жару может спровоцировать инсульт. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил врач-кардиолог Владимир Хорошев.

Чем жарче погода на улице, тем сильнее сгущается у человека кровь, объяснил врач. Туго затянутый галстук может ухудшить приток артериальной крови к головному мозгу и отток венозной крови из мозга в сердце.

«Даже если слегка галстуком пережать вены на шее, то это приведет к переполнению головы кровью. Лицо станет багровым, а внутри может произойти отек внешней оболочки мозга. Тут будет не только головная боль, тут возможен инсульт», — сказал Хорошев.