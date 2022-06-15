Кардиолог Хорошев объяснил, как обезопасить себя во время аномально жаркого лета

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал россиянам во время аномальной жары употреблять как можно больше жидкости, а лучше всего пить простую воду. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

«Главным способом уберечься в жару является должное употребление жидкости, разумеется, не алкогольного содержания. Дело в том, что в жару увеличивается потоотделение и когда температура находится на уровне 25 градусов, дальнейшее ее повышение даже на один пункт приводит к резкому оскудению внутреннего содержания жидкости, что, в свою очередь, приводит к увеличению вязкости крови, что может вызвать фатальные процессы в организме», — сообщил медик.

Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, следует особенно тщательно позаботиться о себе во время жаркой погоды, поскольку эта инфекция, даже в легкой форме, уже оставляет в организме патологии.

В заключение Хорошев посоветовал не появляться в середине дня на открытой местности.