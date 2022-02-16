Кардиолог Гандельман назвал привлекательные для мужчин запахи

Кардиолог Герман Гандельман заявил, что некоторые запахи являются для мужчин сексуально привлекательными. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на программу «Жить здорово».

По его словам, таковыми являются запах тыквенное пирога, лаванды, ландыша и ванили. Они сладкие, поэтому ассоциируются с домашним уютом, считает врач.

Невролог Дмитрий Шубин добавил, что, по его мнению, женщин привлекают запахи, которые вызывают ассоциации с путешествиями.

«Это мощные древесные запахи, запахи табака и кожи, запах моря, соли и специй», — считает он.