25 декабря 2023, 13:45
Кардиолог Фернандес призвал исключить из рациона кокосовое и пальмовое масла
Правильное питание является отличной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. В ежедневном рационе важную роль играют жиры, однако следует различать их виды, привел слова кардиолога Реджиса Фернандеса RidLife.ru со ссылкой на сайт Medical Xpress.
Врач отметил, что к полезным относятся полиненасыщенные и мононенасыщенные. Они содержатся, например, в авокадо.
Реклама
Вредными считаются насыщенные жиры, так как они способны резко поднимать уровень холестерина, пояснил эксперт. Он посоветовал отказаться от кокосового и пальмового масел, а также продуктов, которые их содержат, добавили «Дни.ру».
Питание
Врачи
Реклама
Реклама