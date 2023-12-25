Общество 25 декабря 2023, 13:45 Кардиолог Фернандес призвал исключить из рациона кокосовое и пальмовое масла

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Правильное питание является отличной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. В ежедневном рационе важную роль играют жиры, однако следует различать их виды, привел слова кардиолога Реджиса Фернандеса RidLife.ru со ссылкой на сайт Medical Xpress.

Врач отметил, что к полезным относятся полиненасыщенные и мононенасыщенные. Они содержатся, например, в авокадо.

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Вредными считаются насыщенные жиры, так как они способны резко поднимать уровень холестерина, пояснил эксперт. Он посоветовал отказаться от кокосового и пальмового масел, а также продуктов, которые их содержат, добавили «Дни.ру».