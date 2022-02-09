Кардиолог Ежов рассказал о «вакцине от холестерина»

Американские ученые изобрели «вакцину от холестерина» — препарат, который на полгода снижает уровень холестерина в крови. О том, как будет работать препарат и когда он появится в России «Ридусу» рассказал руководитель лаборатории липидного обмена НИИ клинической кардиологии имени Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России глава Национального общества по изучению атеросклероза Марат Ежов.

Один укол нового препарата понижает уровень плохих липидов в крови примерно на погода. По словам специалиста, препарат может понадобиться большом количеству россиян, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или находящихся в зоне риска.

«Изучался препарат и доказана его эффективность у лиц с семейной гиперхолестеринемией, то есть у которых холестерин очень высокий, и это генетическое заболевание. Им недостаточно стандартной терапии: статинов и ингибиторов всасывания холестерина», — сказал Ежов.

Ожидается, что на российском рынке препарат появится весной этого года. Однако цена его составляет порядка 2700 долларов за укол.