Общество 19 марта 2024, 13:06 Кардиолог Давтян: аритмия обычно является симптомом конкретного заболевания

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Аритмия, при которой происходит нарушение сердечного ритма, чаще всего является симптомом конкретного заболевания. Чтобы поиски проблемы не затянулись, стоит обращаться к врачу при первых признаках недомогания. Об этом рассказал кардиолог Карапет Давтян в беседе с академиком РАН Оксаной Драпкиной.

Эксперт напомнил, что диагностика начинается со сбора анамнеза. Так, пациентам, теряющим сознание, необходимо выяснить все нюансы обмороков. Если состояние критическое, нужно вызвать бригаду скорой помощи.

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Полная картина позволяет установить истинную причину возникновения недуга, пояснил специалист. На основании этого и происходит выбор профиля доктора, добавил «ФедералПресс».