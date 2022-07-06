Кардиолог Ашихмин назвал норму потребления воды в жаркий день

Терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин рассказал россиянам, как много воды нужно выпивать в жаркий день, чтобы не получить обезвоживания и других проблем со здоровьем. Об этом написала Lenta.ru.

По словам медика, человеку необходимо выпивать минимум по пол-литра воды каждые полчаса пребывания на жаре.

Людям с повышенным артериальным давлением стоит находиться в кондиционируемых помещениях. А тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо сократить время прогулок.

«Физическая нагрузка важна, но нужно выбирать маршруты без солнца. Утром или вечером можно гулять, когда солнце поменьше», — добавил он.

Врач также посоветовал не забывать об использовании солнцезащитного крема с SPF 50.

«Нужно понимать, что не только на солнце может случиться тепловой удар, но и если человек сидит в тени при температуре воздуха выше +35 градусов. Здравый смысл в жару очень важен», — заключил Ашхмин.