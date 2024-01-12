Общество 12 января 2024, 12:43 Кардиолог Ашихмин: инсульт может вызывать почечную недостаточность у тяжелых пациентов

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Кардиолог и кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал, при каких условиях инсульт может спровоцировать развитие почечной недостаточности. Об этом сообщил «Взгляд».

По словам эксперта, прямой связи между недугами нет, однако такая ситуация встречается у очень тяжелых пациентов. Речь идет о людях с длительным повышенным артериальным давлением, высоким уровнем холестерина и с бляшками в почечных артериях, пояснил врач.