Карбоновый полигон открыли в Тюменской области

В Тюменской области в минувший понедельник состоялось официальное открытие пилотного карбонового полигона. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В открытии полигона участвовали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента России Андрей Фурсенко, глава региона области Александр Моор, а также топ-менеджеры индустриальных предприятий и представители научно-исследовательских институтов и университетов.

«Климат меняется очень существенно. Одна из ключевых проблем сегодня — это отсутствие достоверных данных о том, что происходит с климатом, от чего зависят и как происходят его изменения. Именно наличие этих надежных данных позволит нам прогнозировать изменения. С этой целью больше года назад было принято решение о создании системы карбоновых полигонов», — объяснил Фурсенко.