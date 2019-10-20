Каравай, пряники и экскурсия. День хлеба в Солнечногорске отметили вкусно и познавательно

В Солнечногорском округе жители отметили День хлеба. Праздник прошел в усадьбе капитана Тараканова. Гостей, как и положено, встретили пышным и румяным караваем.

Источник фото: телеканал «360»

А потом посетителям усадьбы рассказали всемирную историю хлеба — как появился и из чего выпекался. Также угощали другой выпечкой. Например, имбирными пряниками. Самые маленькие гости праздника смогли их еще и виртуозно украсить белой и желтой глазурью.

Источник фото: телеканал «360»

«Людям надо приходить в музей, приезжать в усадьбы, потому что только тут по-настоящему, вот на природе, на земле, могут сотрудники рассказать действительно про важность и про ценность таких вещей, как хлеб. Мы пытались донести до наших посетителей, что хлеб — всему голова», — сказала Наталья Зарембо, заведующая усадьбой капитана И. В. Тараканова.

Источник фото: телеканал «360»

День хлеба жители Солнечногорья празднуют уже в четвертый раз. До этого торжество отмечали в усадьбе Менделеева «Боблово». В этом году праздник впервые прошел на новом месте. Усадьбу Тараканова посетили десятки человек из городского округа Солнечногорск, из Москвы, Клина и Дмитрова.