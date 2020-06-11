Караси после ливня появились в лужах Благовещенска. Видео
«Кто хочет рыбки поесть? Вот карасики. Хорошие такие», — прокомментировал необычную ситуацию за кадром автор видео.
Как сообщила «Амурская правда», автора ролика зовут Юрий. Он рассказал изданию, что это настоящая рыба, а не фейк.
«Это место находится в районе дома 3/3 на улице Василенко. Там всегда после большого дождя образуется целое море. С утра я шел на работу — воды было по колено, рыбу было не видно. А вечером вода немного спала и в луже и канаве плавали живые караси», — приводит газета слова собеседника.
Благовещенец добавил, что рыба попала на дорогу и ее давили машины. Некоторые пытались ее ловить руками и сачками. Доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черемкин предположил, что караси попали в лужу из водоемов, которыми окружен микрорайон. Во время ливня караси приплыли в город по ручьям.
Рекордный дождь прошел в Благовещенске 8 июня. За несколько часов в городе выпало 90% месячной нормы осадков.