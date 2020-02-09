Карантинный центр для приезжающих из Китая закроют в Челябинске после жалоб жителей

Из Китая продолжают эвакуировать людей и размещать в российских реабилитационных центрах на карантин. Одно такое учреждение решили сделать в деревне Ужевка, но местные жители выступили против.

Как пишет Znak.com, карантинный центр оборудовали в оздоровительном лагере «Утес» под Челябинском. Утром 9 февраля рядом с учреждением собрались местные жители, которые встали на пути машины, перевозившей прибывших из Китая. Чтобы разрешить ситуацию к ним приехал глава регионального минздрава.

Источник фото: vk.com/glvnovosti

«В карантинный центр продолжают поступать люди на двухнедельное пребывание. Граждане КНР уже осмотрены врачами, здоровы. Министр здравоохранения Юрий Семенов выехал в Ужевку», — рассказали Urа.ru в министерстве.

Жители общались с чиновниками несколько часов, после чего прилетевших решили разместить в другом месте.

«Двух граждан КНР, которых привезли, их забрали. Шестерых тоже сейчас заберут и больше к вам никого не привезут. Это здоровые люди, я только что с ними пообщался», — заверил Семенов на встрече с населением.

В начале февраля власти объявили эвакуацию россиян из Уханя. Причиной стало распространение коронавируса. 5 февраля на двух самолетах ВКС России привезли 144 человека. Прибывших из Китая разместили в реабилитационном центре под Тюменью на двухнедельный карантин.