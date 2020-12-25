Карантинные меры на Новый год смягчили в Петербурге
Правительство Санкт-Петербурга смягчило карантинные на период новогодних праздников. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главой города Александром Бегловым, пишет сайт «Утро.ру».
Владельцам кафе и ресторанов можно будет работать с зимними террасами. Согласно документу, заведениям разрешается работать в таком формате с 25 декабря по 10 января. Помимо прочего, в Смольном заявили, что на террасах позволят расставлять необходимую мебель с зонтами.
Отмечается, что занимаемая площадь не может превышать площадь самого заведения.