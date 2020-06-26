Карантинные меры могут ослабить в Пермском крае
Руководство Пермского края рассматривает вариант с ослаблением карантинных мер с первого июля. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По данным информагентства, если динамика по основным показателям будет положительной, то с начала июля ограничительные меры могут смягчить.
Они коснутся таких сфер, как уличные кафе, выставочные залы, музеи, образовательные учреждения, а также детсады, детские площадки, научные институты, общественные организации и торговые залы площадью до 800 «квадратов».