Карантинные меры могут ослабить в Пермском крае

По данным информагентства, если динамика по основным показателям будет положительной, то с начала июля ограничительные меры могут смягчить.

Они коснутся таких сфер, как уличные кафе, выставочные залы, музеи, образовательные учреждения, а также детсады, детские площадки, научные институты, общественные организации и торговые залы площадью до 800 «квадратов».