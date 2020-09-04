Карантин ввели в Московской духовной академии. У ректора выявили COVID-19

Медики выявили COVID-19 у ректора Московской духовной академии, епископа Звенигородского Феодорита. В учебном заведении ввели карантин.

«В связи с выявлением у ректора Московской духовной академии преосвященного епископа Звенигородского Феодорита коронавирусной инфекции в академии введен карантинный режим», — приводит РИА «Новости» текст сообщения рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

39-летний епископ Феодорит (Тихонов) занял пост ректора главного учебного заведения РПЦ 25 августа 2020 года. Он сам окончил Московскую духовную академию экстерном в 2010 году и защитил кандидатскую диссертацию. Учебу священник совмещал с преподавательской деятельностью.

За минувшие сутки медики выявили 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах. За все время пандемии в России выявили 1 015 105 случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции умерли 17 649 человек.