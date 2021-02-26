Карантин в Тюменской области продлили

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса продлили в Тюменской области до 28 марта. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19, продлен в Тюменской области до 28 марта», — говорится в сообщении.

Масочный режим остается обязательным в общественном транспорте и в местах скопления людей. Предприятия и организации обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемической безопасности. Люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны придерживаться режима самоизоляции.

Заболеваемость COVID-19 в регионе пошла на спад, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Тем не менее действующие ограничения остаются необходимостью, потому что пока рано говорить про пандемию в прошедшем времени. Все действующие в субъекте ограничения нацелены на сохранение жизней и здоровья людей, добавил Моор.

А в Воронежской области смягчили коронавирусные ограничения. Спортивным болельщикам разрешили присутствовать на трибунах во время состязаний. Для зрителей пообещали открыть детские театры.