Карантин по сибирской язве ввели в Туве

В селе Бижиктиг-Хая в Туве власти ввели карантин по сибирской язве. Ее заподозрили у одного жителя. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал врио главы республики Владислав Ховалыг.

«Для предотвращения распространения опасной болезни вынужден был ввести режим карантина в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву», — написал он.

По словам Ховалыга, пациент находится под наблюдением врачей. Кожная форма заболевания у него менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Медики также наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным. Специалисты сейчас проводят ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания.

Прошлой осенью заражение сибирской язвой заподозрили у пяти жителей дагестанского села Какамахи. В состоянии средней тяжести их отправили в изолятор инфекционного госпиталя.

Из открытых источников следует, что сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Она передается от животных к человеку. В ходе интоксикации на коже появляются фурункулы, которые после перерастают в язвы.