Карантин по птичьему гриппу объявили в Курганской области

Кроме конкретных сел угрожаемой зоной объявили населенные пункты в нескольких километрах от них. Теперь там запрещено выгуливать кур в общественных местах, а также вывозить яйца и другие продукты птицеводства.

«Запрещен ввоз в угрожаемую зону птицы, не вакцинированной против гриппа», — пояснили в правительстве.