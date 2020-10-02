Карантин по птичьему гриппу объявили в Курганской области
Карантин из-за птичьего гриппа объявили в Альметьевском, Мишкинском и Юргамышском районах Курганской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Кроме конкретных сел угрожаемой зоной объявили населенные пункты в нескольких километрах от них. Теперь там запрещено выгуливать кур в общественных местах, а также вывозить яйца и другие продукты птицеводства.
«Запрещен ввоз в угрожаемую зону птицы, не вакцинированной против гриппа», — пояснили в правительстве.