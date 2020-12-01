Карантин по бешенству ввели в одном из районов Москвы

Карантин из-за бешенства у домашнего животного установили в районе Сокольники Восточного административного округа Москвы. Он продлиться до 1 февраля 2021 года — распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Документ опубликовали на официальном портале мэра и правительства города.

«В связи с выявлением 30 ноября 2020 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Сокольники ВАО города Москвы, руководствуясь законом РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 „О ветеринарии“: установить карантин на территории района Сокольники ВАО города Москвы до 1 февраля 2021 года», — сказано в документе.

Власти города подчеркнули, что в период карантина жителям запрещено вывозить собак и кошек из этого района. Кроме того, до 1 февраля в Сокольниках нельзя проводить выставки домашних животных или продавать питомцев.

Летом 2020 года издание URA.RU сообщило о проблемах с вакциной от бешенства в Тобольске. Жители города столкнулись с нехваткой препаратов от укусов собак.

РИА ФАН рассказало, что 30 ноября в Волгограде скончалась девятилетняя девочка, которая заразилась бешенством после укуса щенка. Врачи не смогли спасти школьницу, потому что ее родители обратились за помощью слишком поздно — они более трех месяцев лечили дочь дома.