Карантин пациентов с коронавирусом в Мурманской области начнут отслеживать через браслеты
Такое постановление опубликовано в официальном электронном бюллетене правительства региона.
Эти деньги уйдут на оборудование и технические средства для дистанционного мониторинга соблюдения режима изоляции на дому. Всего правительство планирует приобрести 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, а также 30 дополнительных bluetooth-датчиков и 300 запасных ремешков.
Ранее губернатор Андрей Чибис заявил, что в Мурманской области возможен «очень серьезный рост» заразившихся коронавирусом. Он рассказал, что в таком случае в регионе нужно будет ввести электронные пропуска. Эта мера поможет контролировать и минимизировать перемещения людей. Об этом сообщил «Интерфакс».
По последним данным, в Мурманской области подтверждено 265 человек с СОVID-19. За сутки выявили 137 новых случаев. Один больной умер, еще 14 поправились. Всего в России зафиксировано более 24 тысяч заражений.