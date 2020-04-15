Карантин пациентов с коронавирусом в Мурманской области начнут отслеживать через браслеты

Правительство Мурманской области решило следить за выполнением карантина с помощью новых технологий. Власти выделили почти 1,5 миллиона рублей из резервного фонда для закупки трекер-браслетов для пациентов с COVID-19.

Такое постановление опубликовано в официальном электронном бюллетене правительства региона.

Эти деньги уйдут на оборудование и технические средства для дистанционного мониторинга соблюдения режима изоляции на дому. Всего правительство планирует приобрести 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, а также 30 дополнительных bluetooth-датчиков и 300 запасных ремешков.

Ранее губернатор Андрей Чибис заявил, что в Мурманской области возможен «очень серьезный рост» заразившихся коронавирусом. Он рассказал, что в таком случае в регионе нужно будет ввести электронные пропуска. Эта мера поможет контролировать и минимизировать перемещения людей. Об этом сообщил «Интерфакс».

По последним данным, в Мурманской области подтверждено 265 человек с СОVID-19. За сутки выявили 137 новых случаев. Один больной умер, еще 14 поправились. Всего в России зафиксировано более 24 тысяч заражений.