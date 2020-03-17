Сябитова рассказала, что «в это время все начинают понимать, что нужно искать людей, с которыми можно создать семью, чтобы, так сказать, выживать гуртом». По ее словам, консультации продолжаются весьма активно, только теперь дистанционно, по причине карантина.

Также Сябитова считает, что карантин — лучшее время для знакомства, потому что «в экстремальных ситуациях человек проявляется таким, какой он есть».

Сваха уточнила, что в данный момент оптимальный способ познакомиться — специализированные сайты, и добавила, что у собеседника в интернете стоит на всякий случай спросить паспорт и предложить пообщаться по видеосвязи.

А вот знакомства в больнице Сябитова назвала неудачной идеей.

«Есть одно основное правило успешного знакомства — необходима некая расслабленность. Лучшие темы разговора — это хобби, отдых. А тут вы в больнице, уже в состоянии стресса. Какие знакомства?» — объяснила она.