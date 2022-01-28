Карантин из‑за птичьего гриппа ввели в 20 районах Москвы

Сразу в 20 районах Москвы ввели карантин из-за распространения птичьего гриппа. Такое распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В тех районах, которые попали под действие документа, запретили любую деятельность, связанную с птицами.

Под «птичий» карантин попали районы Якиманка, Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Южнопортовый, Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Котловка, Академический, Гагаринский, Раменки и Дорогомилово, сообщает издание Afisha Daily.

В указанных выше районах нельзя перемещать птиц любым способом. Запрещено вывозить оттуда корма для всех животных, которые ранее могли контактировать с заразившимися птицами. Нельзя также выгуливать пернатых на улице, организовывать ярмарки сельского хозяйства.

Сообщается, что первый источник заражения — это территория знаменитого парка Горького. Конкретнее, первый случай был обнаружен в домике для лебедей в Малом Голицынском саду. На текущий момент людям запрещено приближаться к водоему рядом с домиком и к самим птицам.